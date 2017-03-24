Интернет и СМИ
 

Восторженный Трамп за рулем грузовика стал мемом

Перейти в «Мою Ленту»
Дональд Трамп
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп во время встречи с членами Американской ассоциации грузоперевозок сел за руль фуры. Восторг, в который пришел американский лидер, стал поводом шуток в социальных сетях.

Пользователи отметили, что президент выглядел как четырехлетний ребенок, которого отец впервые пустил за баранку.

В Twitter начали потешаться над эмоциональной реакцией Трампа. «Почему он делает такое лицо? Неужели он думает, что люди выглядят так, когда они за рулем?» — поинтересовалась Бренда Роджерс.

«Они позволяют моему большому сыну управлять школьным автобусом сегодня».

«Но я не хочу убираться!»

Ранее в марте пользователи Twitter осмеяли старшего сына Трампа, которого также зовут Дональд, за его неумение позировать на фотографиях. Критики пришли к выводу, что Трамп-младший не может сидеть на горизонтальных поверхностях.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Юристы президента США пригрозили подростку судом за царапающих Трампа котят
Сына Трампа обвинили во лжи и циничности из-за твита о теракте в Лондоне
Старшего сына Трампа осмеяли за неумение сидеть
Шварценеггер пообещал отвести Трампа в школу
Последние новости
Геращенко рассказал о подготовке убийцы Вороненкова в России
Восторженный Трамп за рулем грузовика стал мемом
Вышел трейлер черной комедии про ввергнувшие город в хаос рекламные щиты
Президент ЦСКА объяснил увольнение главного тренера
Число противников продэмбарго в России выросло почти втрое
В Мексике пытавшаяся допрыгнуть до туристов львица упала в обрыв
СМИ сообщили о причастности убийцы Вороненкова к отмыванию денег
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ
 — 
00:05 Сегодня

Давай по новой

Создатель интернета разочаровался в человечестве и пытается все исправить
18:38 23 марта 2017

Бьюти-блогер нанесла оскорбления троллей на туалетную бумагу

08:15 Сегодня

Консульства США начнут проверять аккаунты в соцсетях на предмет связей с ИГ

12:26 22 марта 2017

Хакеры пригрозили стереть данные миллионов устройств Apple

Интернет и СМИ
 — 
10:04 27 февраля 2017

С донышка постучали

Как Диана Шурыгина превратилась в героиню скандалов и стала успешным блогером
00:08 Сегодня

Павел Дуров предложил критикам «поесть дерьма»

06:55 Сегодня

Компьютеры Apple и Microsoft научились взламывать через документы Word

16:44 15 марта 2017

На официальном сайте ЛДПР опубликовали ссылку на порносайт с изнасилованиями

Интернет и СМИ
 — 
00:08 22 марта 2017

«Ребята, учитесь у кавказцев»

Почему детей стоит держать подальше от роликов о сексуальном образовании
08:04 Сегодня

Модель семь раз подверглась сексуальным домогательствам во время фотосессии

20:09 23 марта 2017

Тролли вновь вычислили и украли антитрамповский флаг ЛаБафа

22:10 23 марта 2017

Первый канал отказался от дистанционного участия Самойловой в «Евровидении»

Россия
Устроили сцену
Как театр переплетается с политикой в графике Путина
Кандидат «Против всех»
Как сантехник может выиграть выборы, а джедай — проиграть
В Подмосковье загорелась строящаяся многоэтажка
Жириновский захотел неформально встречаться с депутатами
Масон, выйди вон!
Депутат Милонов против вольного каменщика Богданова
Спикер Госдумы увидел признаки террористического государства на Украине
В Москве объявили план «Перехват» ради похитителя банки кофе
Все материалы
Мир
Displaced people from the minority Yazidi sect, fleeing violence from forces loyal to the Islamic State in Sinjar town, walk towards the Syrian border, on the outskirts of Sinjar mountain, near the Syrian border town of Elierbeh of Al-Hasakah Governorate August 11, 2014. Islamic State militants have killed at least 500 members of Iraq's Yazidi ethnic minority during their offensive in the north, Iraq's human rights minister told Reuters on Sunday. The Islamic State, which has declared a caliphate in parts of Iraq and Syria, has prompted tens of thousands of Yazidis and Christians to flee for their lives during their push to within a 30-minute drive of the Kurdish regional capital Arbil. Picture taken August 11, 2014. REUTERS/Rodi Said (IRAQ - Tags: POLITICS CIVIL UNREST TPX IMAGES OF THE DAY) FOR BEST QUALITY IMAGE ALSO SEE: GM1EA8M1B4V01Дважды отверженные
Почему от женщин, вырвавшихся из плена боевиков, отворачивается общество
Participants attend a gay pride parade in central Istanbul June 30, 2013. Tens of thousands of anti-government protesters teamed up with a planned gay pride march in Istanbul. Crowds were stopped by riot police from entering Taksim, the centre of previous protests, but the atmosphere appeared peacefulОпасное интернет-проникновение
Грозит ли подъем геев-мусульман исламскому миру
Китайский интерес
Пекин желает смерти уйгурским боевикам в Сирии, но вмешиваться в войну не готов
Ле Пен вознамерилась добиться отмены антироссийских черных списков ЕС
Норвежский апелляционный суд признал россиянина виновным в связях с ИГ
Из ЕС в сексуальное рабство
Что вынуждает румынок отправляться на Сицилию, где их ждет неволя
Парное выступление
Министры России и Японии обсудили безопасность в формате «два плюс два»
Все материалы
Бывший СССР
Чисто украинское убийство
Кто и за что мог расправиться с Денисом Вороненковым
СМИ сообщили о причастности убийцы Вороненкова к отмыванию денег
Геращенко рассказал о подготовке убийцы Вороненкова в России
Жители Балаклеи сняли на видео разрывы ракет на складе ВСУ
Стало известно о первой погибшей при взрывах на военных складах на Украине
Геращенко подтвердил информацию о службе убийцы Вороненкова в Нацгвардии Украины
СМИ узнали имя убийцы Вороненкова
Все материалы
Финансы
Эльвира НабиуллинаЖелезная Эльвира
Как и за что критиковали главу Банка России
Число противников продэмбарго в России выросло почти втрое
Все без долгу
Россия освободилась от финансовых обязательств СССР
НБУ прокомментировал информацию о сделках по продаже «дочек» российских банков
Россия запретила импорт сыра пяти марок из Белоруссии
Золотовалютные резервы России выросли до максимума с ноября 2016 года
Газета сообщила о срыве переговоров по продаже украинской «дочки» Сбербанка
Все материалы
Бизнес
Сборный вопрос
Найдет ли бизнес выгоды в новом налоговом маневре
Соловьиные стартапы
Какие инновации нашли эксперты фонда «Сколково» в Курске
Инновации плюс электрификация
Как видит BMW Group свою дальнейшую стратегию
Минфин запланировал начало маркировки сигарет на 2018 год
Медведев поддержал идею привязать тариф «Платона» к пробегу
АНКОР и Randstad назовут самых привлекательных работодателей России
Знак качества вручат за успехи в импортозамещении
Все материалы
Силовые структуры
«Я стала плевать кровью на снег»
Как выстрел в лицо офицеру МВД обернулся обвинениями в самостреле: расследование
Срисовали
Как разоблачили банду, охотившуюся на картины знаменитых художников
Истребитель Су-30МКМ королевских ВВС МалайзииБросившие вызов
Что значит Малайзия для российской авиации
Судебный департамент раскрыл размер заработка московских судей
В Минобороны рассказали о дальнейшей судьбе расформированного Спецстроя
Шойгу назвал уровень исполнения гособоронзаказа в 2016 году
Объем производства в российской оборонке вырос на 11 процентов за год
Все материалы
Наука и техника
Все там будем
Почему невозможно уберечься от рака
Кровавое воскресенье 22 января 1905 года«Идиоты говорят, что Россию погубил заговор»
Почему революция 1917 года была неизбежна
Старт ракеты с Dream Chaser — кораблем компании Sierra Nevada (в представлении художника)Еще батуты
Как американские компании опережают Россию в сфере пусков ракет
Apple превратит iPhone и iPad в ноутбук
НАСА показало видео испытаний двигателя сверхтяжелой ракеты
Найдены молодые предшественники Млечного Пути
Загадочные пятна Цереры связали с влиянием Юпитера
Все материалы
Спорт
Дэн БилзерянКарты, деньги, два угла
Как звезды спорта и шоу-бизнеса пробовали себя в ММА
Президент ЦСКА объяснил увольнение главного тренера
Игравший в «Зените» десять лет Ломбертс покинет команду
Кросби раздробил палец сопернику в матче НХЛ
Гол Месси принес Аргентине победу над Чили в квалификации ЧМ-2018
Кучеров сделал хет-трик и вышел на второе место в снайперской гонке НХЛ
Москва примет чемпионат по шахматам среди пенсионеров
Все материалы
Культура
Девочки кровавые в глазах
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Манчестера у моря» до «Демона внутри»
Безобразно естественно
Календарь Pirelli: лучшие актрисы и модели — без макияжа и без одежды
«Главное — убедить людей, что они счастливы»
Джон Стейнбек и Роберт Капа о советских застольях, писателях и правительстве
Актеры «Твин Пикса» предстали в образах своих персонажей
Песня Самойловой для «Евровидения» набрала миллион просмотров на YouTube
Бывший барабанщик Boston умер во время выступления на борту круизного лайнера
Gorillaz выпустили четыре клипа на песни из грядущего альбома
Все материалы
Интернет и СМИ
Без вести пропавший
Почему снимки главного фотографа Великой Отечественной не выставлялись в России
Давай по новой
Создатель интернета разочаровался в человечестве и пытается все исправить
Консульства США начнут проверять аккаунты в соцсетях на предмет связей с ИГ
Павел Дуров предложил критикам «поесть дерьма»
Компьютеры Apple и Microsoft научились взламывать через документы Word
Модель семь раз подверглась сексуальным домогательствам во время фотосессии
Тролли вновь вычислили и украли антитрамповский флаг ЛаБафа
Все материалы
Ценности
Ишь чего выдумали!
Уникальные опции люксовых автомобилей
Международный ювелирно-часовой салон в Базеле
BaselWorld 2017 в новостях и лицах
Клиенты Prada станут дизайнерами
Bugatti обеспечит автовладельцев велосипедами
На BaselWorld показали самые тонкие в мире автоматические часы
Certina показала новые дайверские часы
Dior устроит выставку в честь 70-летия модного дома
Все материалы
Путешествия
Отберут последнее
Коснутся ли новые правила перевозки электроники летящих в США россиян?
«Мы делаем не крымское вино, а севастопольское»
Винодел Павел Швец — о месте России на винной карте мира
«Мафиозные туры» вызвали скандал в Сицилии
Назван российский регион-рекордсмен по числу поездок в Европу
СМИ анонсировали появление в России «умной» авиакомпании
Названы лучшие направления в Турции для отдыха с детьми
Как это будет по-арамейски?
Путешествие в мир древнейшего православного народа планеты
Все материалы
Из жизни
Идеал со сроком годности
От Монро до Кардашьян: как менялись пропорции женской фигуры каждые 10 лет
Ищут пожарные, ищет милиция
Десятилетний розыск пропавшей британской девочки обошелся в 16 миллионов фунтов
Новая американская мечта
Что такое Fuck You Money, или Как уйти на пенсию в 35 лет
В Великобритании пропавшую чихуахуа нашли с помощью дрона
В Мексике пытавшаяся допрыгнуть до туристов львица упала в обрыв
Китайский геймер от досады разбил монитор головой
Испанку уличили в кормлении питона щенками и котятами
Все материалы
Пиджак и боб
Самое крутое автомобильное видео марта
Самые необычные ДТП
Автомобили на крышах, в бассейнах и другие непонятные аварии, достойные премии
Уже в воскресенье
Все, что нужно знать перед новым сезоном Формулы-1
Машины, которым не повезло
Посмотрите, какими могли бы быть известные машины
«Хонда» дала послушать звук нового Civic Type R
Разгон Bugatti Chiron до 351 километра в час за 21 секунду показали на видео
Bentley сделала 58-гигапиксельную фотографию Flying Spur
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Две трети россиян презрели старые квартиры
Фрэнк ГериСпугнули рыбу
Почему антисемиты изгнали из Канады создателя «танцующего дома»
«Наш дом — колония строгого режима»
История семьи, оказавшейся на грани распада из-за дачи
Цветам не место в доме
Почему дети мешают взрослым жить счастливо в собственных квартирах
Названы цены на частные дома в Крыму
Все материалы