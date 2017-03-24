Восторженный Трамп за рулем грузовика стал мемом

Президент США Дональд Трамп во время встречи с членами Американской ассоциации грузоперевозок сел за руль фуры. Восторг, в который пришел американский лидер, стал поводом шуток в социальных сетях.

Пользователи отметили, что президент выглядел как четырехлетний ребенок, которого отец впервые пустил за баранку.

В Twitter начали потешаться над эмоциональной реакцией Трампа. «Почему он делает такое лицо? Неужели он думает, что люди выглядят так, когда они за рулем?» — поинтересовалась Бренда Роджерс.

«Они позволяют моему большому сыну управлять школьным автобусом сегодня».

«Но я не хочу убираться!»

Ранее в марте пользователи Twitter осмеяли старшего сына Трампа, которого также зовут Дональд, за его неумение позировать на фотографиях. Критики пришли к выводу, что Трамп-младший не может сидеть на горизонтальных поверхностях.