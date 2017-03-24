Рогозин назвал долю гражданской продукции в выпуске оборонки

Доля гражданской продукции в общем выпуске предприятий оборонно-промышленного комплекса составляет 16,7 процента. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин, передает «Интерфакс».

«Это немного, и это нас, конечно, устроить не может», — подчеркнул Рогозин.

Он отметил, что в целом производство в оборонке выросло за 2016 год на 10,7 процента, при этом собственно военное производство — на 9,5 процента, а выпуск гражданской продукции — на 16,9 процента.

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Весной 2016 года президент России Владимир Путин на «прямой линии» потребовал, чтобы финансируемая из бюджета модернизация производственных мощностей оборонки велась с учетом того, чтобы в дальнейшем на этих же предприятиях был организован выпуск конкурентоспособной гражданской продукции.

В данный момент в России действует программа технологической модернизации военной промышленности объемом около трех триллионов рублей. Программа была запущена параллельно с масштабной Госпрограммой вооружения на период до 2020 года, предусматривающей закупки военной и специальной техники в интересах Минобороны на сумму около 20 триллионов рублей.