В 2021 году военные запустят разработку роботизированного ЗРК «Арбалет»

Опытно-конструкторская работа «Арбалет» по созданию перспективного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) малой дальности будет проводиться в период с 2021 по 2025 год. Об этом, как передает ТАСС, сообщил начальник ПВО сухопутных войск генерал-лейтенант Александр Леонов.

«Одна из опытно-конструкторских работ под шифром "Арбалет" будет направлена на разработку перспективной роботизированной зенитной системы малой дальности с расширенными возможностями по обнаружению и поражению перспективных средств воздушного нападения, в том числе беспилотников и атакующих элементов высокоточного оружия», — рассказал он.

Как отмечает агентство, ранее главком сухопутных войск Олег Салюков сообщил, что перспективный войсковой ЗРК малой дальности планируется передать в войска к 2030-2035 году.

23 марта Леонов сообщил, что с 2018 года запускается цикл работ, посвященных созданию универсальной интегрированной системы войсковой ПВО (возможность и способны ее создания будут обоснованы в рамках НИР «Стандарт»). По этому направлению будут создаваться сразу несколько образцов боевых средств ПВО малой и средней дальности, связанных в сетецентрическую систему управления.