Китайский водитель усадил в 20-местный микроавтобус 70 детей и воспитательницу

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В китайском городе Наньян, провинция Хэнань, арестован водитель, перевозивший в 19-местном микроавтобусе свыше 70 детей. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает издание Daily Mail.

Полицейские заметили через лобовое стекло группу детей, столпившихся возле водителя. Когда микроавтобус остановили, из него вышли воспитательница детского сада и 74 ребенка. За рулем сидел 27-летний мужчина, не имевший разрешения на управление школьными автобусами.

Как выяснилось, микроавтобус принадлежал местному детскому саду, но не был предназначен для перевозки детей. Водитель был задержан за опасное вождение.

В ноябре сообщалось, что дорожная полиция Китая обнаружила 20 свиней в багажном отделении внедорожника, остановленного для проверки недалеко от города Ганьчжоу, провинция Цзянси.