НБУ прокомментировал информацию о сделках по продаже дочек российских банков

Нацбанк Украины (НБУ) знает о переговорах по продаже банков с российским госкапиталом, но пока не получал документов о сделках. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает Rambler News Service со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«Официальных документов на приобретение по одному из этих банков Национальный банк пока не получал», — сообщил представитель НБУ.

О ликвидации банков речи пока не идет, в качестве оптимального способа выхода таких банков с рынка регулятор называет продажу. «Национальный банк считает, что Украина должна обеспечить возможность цивилизованного выхода украинских банков с государственным российским капиталом с рынка Украины — путем их продажи», — пояснили в Нацбанке.

Ранее 24 марта «Коммерсантъ» сообщил, что переговоры по продаже дочерних структур Сбербанка на Украине сорвались из-за того, что покупатель попытался сделать частью сделки продажу Липецкой кондитерской фабрики (ЛКФ) холдинга Roshen президента Украины Петра Порошенко.

Днем ранее зампред НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что регулятор обратился с заявлением в правоохранительные органы с целью обеспечить нормальную работу «дочек» российских банков на Украине и защитить законные права граждан. Тогда же украинские власти запретили банкам, основными владельцами которых являются российские Сбербанк, ВТБ и Внешэкономбанк, осуществлять любые финансовые операции в пользу материнских структур.