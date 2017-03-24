СМИ анонсировали появление в России «умной» авиакомпании

Российская авиакомпания «Нордавиа» в ближайшем будущем планирует сменить название на «Смартавиа». Об этом агентству «Би-порт» рассказали источники, близкие к руководству перевозчика.

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Кроме того, в списке доменных имен, зарегистрированных на авиакомпанию, с 18 января 2017 года появился новый адрес — смартавиа.рф. Также известно, что смена названия связана с приобретением перевозчиком как минимум двух самолетов Airbus A320.

Оснащение салонов этих лайнеров будет отвечать выбранному имени (от английского smart — умный). Так, у пассажиров в полете будет доступ к беспроводному интернету. Кроме того, посадочные места оборудуют USВ-разъемами и другими «умными» элементами.

«Нордавиа» была образована в 2004 году. Она специализируется на чартерных и регулярных перевозках пассажиров из Северо-Западного федерального округа по России и за границу. Аэропорты базирования компании находятся в Москве (Домодедово) и Архангельске. В парке «Нордавиа» девять лайнеров Boeing-737-500.