Толстой сравнил современный Евросоюз с поздним СССР

Современный Европейский союз (ЕС) похож на СССР позднего периода, «когда ни одно решение невозможно было принять самостоятельно, а бюрократическая машина не учитывала никакие национальные интересы». Такое мнение выразил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в пятницу, 24 марта, в ходе своего визита в Белград, сообщает ТАСС.

По его мнению, проводимая ЕС политика не имеет будущего. «Конечно, мы не желаем нашим европейским соседям такой судьбы, но не надо впадать в эйфорию от того, что они могут предложить другим народам какую-то там мечту», — заявил он, отметив, что «пока, кроме общества потребления и защиты ЛГБТ-сообщества, они ничего нового не предложили миру».

В то же время Россия, отметил Толстой, стала «врагом для коллективного Запада», потому что предлагает альтернативную систему ценностей и «делает это с уважением к международному праву». «То, что происходит в Сирии, то, что происходит на Украине, воспринимается ими (странами Запада — прим. «Ленты.ру») очень болезненно... Но Россия возвращается на мировую арену, и им придется с этим смириться», — добавил вице-спикер.

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В декабре прошлого года Толстой заявил, что потенциальный выход Великобритании из ЕС станет сильным ударом по идее европейского единства. По его словам, существующая в Евросоюзе система принятия решений «не устраивает разные страны». «Поэтому я не верю в то, что это жизнеспособная конструкция. У меня есть ощущение, что лет через 15 лет не будет никакого Европейского союза», — отметил депутат. При этом он признал, что идея объединить разные страны является одновременно и сильной стороной, и уязвимостью ЕС.