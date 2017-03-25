Лидеры стран ЕС подтвердили готовность сотрудничать с НАТО

Европейский союз намерен укреплять собственную оборону и безопасность, в том числе в сотрудничестве с Североатлантическим альянсом. Об этом говорится в Римской декларации о будущем Евросоюза, подписанной лидерами 27 стран-членов в итальянской столице, передает РИА Новости.

В документе подчеркивается, что ЕС также «работает в ООН (...), гордится своими ценностями, защищает своих жителей, продвигает свободную и справедливую торговлю и позитивную глобальную политику».

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За день до встречи на высшем уровне премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что Польша может не подписать итоговую декларацию, если документ не будет включать пункты, которые являются приоритетными для Варшавы. Речь шла об усилении единства ЕС, сотрудничестве с НАТО, усилении роли национальных правительств и общем рынке.

Отмечается, что глава польского правительства перед подписанием документа на саммите замерла на несколько с секундой с ручкой в руках. Поставив подпись, Шидло развела руками и улыбнулась.

23 марта в итальянской столице проходит саммит ЕС по случаю празднования 60-летия Римского договора. Нынешняя юбилейная встреча на высшем уровне проходит без участия Великобритании. 23 июня 2016 года более половины британцев проголосовали за выход страны из ЕС.