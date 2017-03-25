WSJ узнала о встрече Флинна с властями Турции по поводу незаконной выдачи Гюлена

Бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн обсуждал с властями Турции выдачу проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в попытке госпереворота в июле 2016 года. Об этом в пятницу, 24 марта, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на бывшего директора ЦРУ Джеймса Вулси, который присутствовал на встрече.

Беседа, по его словам, состоялась 19 сентября в Нью-Йорке. Флинн на тот момент бы советником Дональда Трампа в его предвыборной кампании.

В обсуждении приняли участие зять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и глава МИД Мевлют Чавушоглу. Вулси рассказал, что на встрече обсуждалась идея «глубокой ночью вымести этого парня прочь» без официального процесса экстрадиции, передает ТАСС. При этом конкретные детали плана предложены не были.

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Бывший глава ЦРУ добавил, что он выступил против подобного варианта и доложил о случившемся вице-президенту США Джо Байдену.

Представитель Флинна Прайс Флойд заявил газете, что генерал в отставке «никогда не обсуждал незаконные действия, незаконную выдачу или другие действия подобного характера», передает РИА Новости.

Майкл Флинн подал в отставку с поста советника президента США по национальной безопасности 13 февраля. В заявлении об увольнении говорилось, что он предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. На его место был назначен генерал Герберт Реймонд Макмастер.

Турецкие власти считают проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США с 1999 года, организатором попытки государственного переворота, произошедшей 15 июля 2016-го. Тогда мятежники вывели на улицы Анкары и Стамбула военную технику и попытались захватить ключевые объекты. Однако большинство силовиков остались верны правительству, и путч был подавлен.