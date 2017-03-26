В Болгарии начались досрочные парламентские выборы

В Болгарии начались досрочные выборы депутатов 44-го Народного собрания. В стране в 7:00 открылись более 12 тысяч избирательных участков, еще 371 участок открывается в 70 зарубежных государствах, передает ТАСС.

В выборах участвуют 11 партий и девять коалиций, зарегистрировавших свои кандидатские листы, а также девять независимых кандидатов.

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Право голосовать имеет более 7 миллионов граждан. Процедура носит обязательный характер.

За ходом голосования следят более 4 тысяч наблюдателей. Его первые неофициальные итоги будут известны, когда в 20:00 закроются избирательные участки.

На президентских выборах, прошедших в ноябре 2016 года, победил Румен Радев. Он был выдвинут на этот пост инициативным комитетом, возглавляемым Социалистической партией.