Игроки мини-футбольных «Дины» и «Динамо» в знак протеста постояли во время матча

Игроки мини-футбольных клубов «Динамо» и «Дина» устроили акцию протеста во время ответного матча финала Кубка России. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Футболисты обеих команд демонстративно не играли на протяжении первой минуты встречи. Таким образом спортсмены пытаются привлечь внимание к существующим в клубах задолженностях по зарплате.

Отмечается, что подобная акция прошла и в первом матче между этими командами, в котором «Дина» обыграла «Динамо» со счетом 5:3. Ответный матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Динамо». По сумме двух встреч «Дина» в восьмой раз в истории стала обладателем Кубка России.