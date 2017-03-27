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Совладелец «Русских машин» пообещал вернуть россиянам «Волгу»

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Зигфрид Вольф
Зигфрид Вольф

Группа ГАЗ в среднесрочной перспективе может вернуться к производству автомобилей под маркой «Волга», но уже в сегменте коммерческих автомобилей. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал председатель совета директоров и совладелец «Русских машин» Зигфрид Вольф.

Компании не хватает среднеразмерного автомобиля, полагает Вольф. «Я его называю транспортировщиком – автомобиль, который был бы меньше, чем «Газель». По типу Volkswagen Caddy, например», - заявил он.

По словам Вольфа, такие автомобили выпускаются как в грузовом варианте с двумя местами для водители и пассажира впереди и цельнометаллическим кузовом, так и в пассажирском – пятиместном.

Группа ГАЗ — российская автомобилестроительная компания со штаб-квартирой в Нижнем Новгороде. Группа объединяет 13 производственных предприятий в восьми регионах России, а также сбытовые и сервисные организации. ГАЗ выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, тяжелые грузовики, автобусы, легковые автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты.

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