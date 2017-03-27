Лист шпината с вживленной человеческой тканью показали на видео

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Американские ученые смогли вырастить клетки человека в листе шпината. Полученный биологический материал представляет собой ткань, которая может применяться для лечения пациентов с нарушениями работы сердца. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Листья шпината имеют тонкие сосуды, которые транспортируют воду и питательные вещества. Исследователи удалили растительные клетки, оставив лишь разветвленную систему жилок. Она послужила каркасом для человеческих клеток сосудистого эндотелия, а также для стволовых клеток, которые сформировали сердечную ткань. Ученые показали, что через сосуды растения может проходить кровь, питающая всю биологическую структуру.