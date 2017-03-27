СМИ сообщили о переброске на Ближний Восток 200 американских военных

В ближайшее время на Ближний Восток будут переброшены дополнительно 200 американских военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник в Пентагоне.

Решение о том, где именно будут дислоцированы подразделения — в Ираке или в Сирии, должен принять командующий американскими силами в регионе генерал Стивен Таунсенд.

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Как утверждает телеканал, тысяча американских военных будут направлены в Кувейт. Эти силы будут находиться в оперативном резерве командования и использоваться по мере необходимости в ходе проведения наземных операций против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

9 марта сообщалось о переброске в Сирию нескольких сотен морских пехотинцев для участия в операции по освобождению города Ракка. Как написала The Washington Post, военнослужащие 11-го экспедиционного отряда морской пехоты, по данным издания, отправились в Сирию на кораблях ВМС еще в октябре прошлого года с базы в Сан-Диего, Калифорния. Их задача — организовать огневые точки для артобстрелов позиций террористов из 155-миллиметровых гаубиц M777.

В настоящее время на территории Ирака находятся около пяти тысяч американских военнослужащих. Преимущественно это бойцы спецназа, участвующие в отдельных операциях и инструкторы, обучающие солдат иракской армии и членов различных ополчений.