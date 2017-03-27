«Яндекс» объяснил пропажу сообщений об акциях протеста из топа новостей

Компания «Яндекс» опровергла вмешательство в составление топа «Яндекс.Новостей». В своем блоге она объяснила, почему сюжеты о протестных акциях, прошедших 26 марта в российских городах, выпадали из пятерки главных событий.
«Скорее всего, дело в том, что алгоритм кластеризации, который склеивает новости в сюжеты, а сюжеты — в темы, не всегда мог объединять в одну тему, например, сообщения о задержаниях во Владивостоке и об аресте [оппозиционера Алексея] Навального в Москве», — объясняют в компании.
В ней признали, что сервис «отставал от картины дня», но заверили, что «никакого ручного вмешательства быть не может», поскольку работа «Яндекс.Новостей» подчиняется алгоритмам.
В компании уточнили, что на выпадание сюжетов о несогласованных митингах из топ-5 могли повлиять и другие темы. Например, сюжет про «Евровидение» или найденного мертвым помощника депутата, а в московском топе «Яндекса» — весенний фестиваль. «Их вес был больше, чем вес сюжетов про акции протеста. Более того, в некоторых случаях вес мог быть завышен — в "Яндекс.Новостях" существует недобросовестная оптимизация, аналогичная поисковой, и мы с ней боремся», — отмечается в сообщении.
Ранее пользователи соцсетей и авторы Telegram-каналов обратили внимание на то, что несмотря на широкое освещение в СМИ, сообщения о них не попадали в топ-5 новостей «Яндекса», который виден на главной странице сайта.
Антикоррупционные митинги проходили в Москве и в крупных городах страны 26 марта. В части из них акции не были согласованы. Так, организаторам митинга в столице были предложены альтернативные площадки в Сокольниках и Марьино, но они не согласились и прошлись по Тверской улице. В мероприятии, по данным полиции, приняли участие до восьми тысяч человек. Более 500, в том числе организатор Алексей Навальный, были задержаны.
Оппозиционера арестовали на 15 суток за неповиновение полиции и выписали штраф на 20 тысяч рублей.