Дик Чейни обвинил России в акте войны

Бывший вице-президент США Дик Чейни обвинил Россию во вмешательстве в ход президентских выборов в Соединенных Штатах и назвал это «актом войны». Об этом сообщает издание Politico.

«И речи не может быть о том, что президент Трамп избран незаконно, — заявил Чейни. — Но столь же однозначно, что господин Путин и его правительство предпринимали серьезные усилия, чтобы кардинальным образом вмешаться в наши базовые, фундаментальные демократические процессы. В некоторых кругах это может быть расценено как акт войны».

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Чейни также объявил, что Владимир Путин «ведет себя так, как не позволял себе никто из его предшественников в течение 40 лет».

В США неоднократно звучали обвинения в адрес России, которая якобы вмешивалась в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить. По предположениям представителей администрации бывшего президента США Барака Обамы и спецслужб (в частности, директоров ФБР и АНБ — Джеймса Коми и Майкла Роджерса), в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демократической партии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Москва все обвинения последовательно отвергает.