Ай Вэйвэй заставит Нью-Йорк гигантскими золотыми заборами

Китайский художник Ай Вэйвэй установит масштабные конструкции из металла золотого цвета в Нью-Йорке. Об этом сообщает портал Artnet.

Арт-объекты станут частью инсталляции «Хорошие заборы — хорошие соседи» (Good Fences Make Good Neighbors). Работы появятся одновременно в нескольких местах: на Нижнем Ист-Сайде в районе Манхэттен, в Бруклине, в Центральном парке и в Куинсе.

Инсталляция будет открыта для публики с 12 октября этого года до 11 февраля 2018-го.

По словам куратора акции Николаса Бауме, художник хочет привлечь внимание «к роли забора как одновременно физического воплощения и метафорического описания такого понятия, как разделение». Акция станет ответом на миграционную политику президента США Дональда Трампа.

Вэйвэй черпал вдохновение в поэме «Починка стены» американского поэта Роберта Фроста.

Трамп намеревается построить стену на границе США и Мексики, чтобы пресечь приток мигрантов из Латинской Америки.

Художественные протесты против антимиграционных указов Трампа также устраивал актер Шайя ЛаБаф. Его перформанс «Он не разделит нас», запущенный 20 января, после инаугурации, должен был продлиться четыре года, до окончания президентского срока республиканца. В рамках проекта любой желающий мог подойти к камере, круглосуточно транслировавшей происходящее в сеть, и произнести «Он не разделит нас». Акция была закрыта из-за потенциального насилия и несколько раз переносилась.