Песков прокомментировал атаки экстремистов на российский бизнес в Киеве

В Москве ожидают, что украинские власти оградят от нападок ультранационалистических и экстремистских элементов собственность зарубежных, в том числе российских, инвесторов. Об этом, комментируя ситуацию с блокированием в Киеве российских магазинов и призывами покинуть Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Безусловно, мы за этим следим и весьма обеспокоены. Здесь вряд ли приходится говорить вообще о каком-то инвестиционном климате, инвестиционной надежности страны. Очевидно, что эта страна с нулевой инвестиционной надежностью», — заявил представитель российского президента.

По словам Пескова, в Кремле рассчитывают, что «интересы зарубежных, иностранных инвесторов, коими в Украине являются российские компании, будут обеспечиваться и защищаться государством, если это государство является дееспособным».

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Говоря о том, будет ли Кремль рекомендовать российским бизнесменам покинуть территорию Украины в случае, если ситуация не улучшится, Песков отметил, что предприниматели сами внимательно отслеживают ситуацию. «Вы знаете, что Сбербанк уже идет по пути финализации своего решения об уходе с украинского рынка», — добавил он.

Также 28 марта Сбербанк объявил о решении продать 100 процентов акций своей украинской «дочки» консорциуму инвесторов. Днем ранее радикалы из украинского «Национального корпуса» («Азов») заявили, что временно откроют доступ к отделениям «дочек» российских банков, чтобы вкладчики смогли забрать свои деньги. После этого они пообещали устроить «более жесткую блокаду», которая подразумевает полное прекращении работы всех офисов Сбербанка в стране.

27 марта украинские СМИ сообщили, что в некоторых российских магазинах в Киеве прошли акции протеста: более 100 человек, часть из которых была в балаклавах, призвали бороться с российским бизнесом на территории Украины.

Ранее в Государственной службе статистики Украины подсчитали, что российский бизнес вложил в экономику страны в 2016 году 1,67 миллиарда долларов — 38 процентов от общего объема инвестиций.