Матвиенко посетовала на невнимание к призывам России объединиться против ИГ

Призывы России объединиться против террористов не находят должного отклика в мире, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 28 марта.

«Пока эта ситуация не изменится, ИГИЛ ( то же, что ИГ, запрещенная в России террористическая группировка — прим. «Ленты.ру») и иные подобные организации будут продолжать свои преступления», — сказала она на Парламентской конференции по борьбе с международным терроризмом, которая проходит в Санкт-Петербурге.

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По мнению Матвиенко, одной из причин распространения террористической угрозы стало отсутствие единого подхода к борьбе с ней, а также стремление некоторых государств использовать эту угрозу в своих интересах. «Страны, предоставляющие террористам укрытие, базы, финансирование и инфраструктуру, не должны пользоваться поддержкой цивилизованного мира, не могут быть уважаемыми членами международного сообщества», — подчеркнула она.

«Полная и окончательная победа над терроризмом невозможна без создания широкой международной антитеррористической коалиции», — резюмировала председатель верхней палаты российского парламента.

Председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен согласилась, что для борьбы с терроризмом необходимо многостороннее сотрудничество, в том числе между парламентами разных стран.

Накануне, 27 марта, с Кристин Муттонен встретился спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал ОБСЕ дать оценку ситуации с «дочками» российских банков на Украине.