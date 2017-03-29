Кошка вдохновила Лагерфельда на коллекцию для Swarovski

Модельер Карл Лагерфельд представил первую коллекцию украшений, созданную совместно с маркой Swarovski. Об этом в среду, 29 марта, сообщает Luxurylaunches.

Коллекция разделена на три темы: Ikonic с рок-н-рольной эстетикой, Klassic Karl, вдохновленная кошкой Лагерфельда — Шупетт, и классическая Essentials. В них вошли подвески, серьги и цепочки, инкрустированные фирменными кристаллами. Линейка уже появилась в продаже, цены на модели варьируются от 50 до 250 евро.

Карл Отто Лагерфельд — немецкий модельер и фотограф. Работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. В 1974 году основал собственную линию — Karl Lagerfeld Impression. В 2010-м он стал кавалером ордена Почетного легиона за вклад в культуру и искусство. Кроме работы в Chanel, он также сотрудничает с Fendi и занимается развитием собственного бренда.

Австрийская компания Swarovski основана в 1895 году. Она специализируется на выпуске украшений из хрусталя и огранке синтетических и природных драгоценных камней. Самая известная продукция — стразы, которые продаются под брендом «Кристаллы Swarovski».