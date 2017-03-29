Минторг США исключил китайскую ZTE из черного списка

Министерство торговли США согласилось вернуть на американский рынок китайского производителя смартфонов и телекоммуникационного оборудования ZTE. Компания будет исключена из черного списка после того, как признала себя виновной в отправке в Иран разработанной американцами технологии. Об этом сообщает Reuters в среду, 29 марта.

ZTE разъяснила следователям детали переданной технологии в находящуюся под международными санкциями страну и согласилась заплатить штраф в 892,4 миллиона долларов.

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Китайский производитель до 2012 года подписал контракты с Ираном на поставку аппаратуры и программного обеспечения от ряда американских компаний на несколько миллионов долларов. Для передачи технологий использовались подставные фирмы. 8 марта 2016 года США установили в отношении ZTE экспортные ограничения, которые не позволяли получать изготовленные в США оборудование и детали для гаджетов, фактически подвергнув ее риску заморозки производства.

«Признав совершенные ошибки, мы берем на себя ответственность. Мы уверены, что ZTE полностью здорова и заслуживает доверия», — передает агентство слова исполнительного директора компании Чжао Сяньмина (Zhao Xianming).

ZTE — один из крупнейших китайских производителей телекоммуникационного оборудования. Контрольный пакет акций принадлежит государству. Компания работает в четырех направлениях: телекоммуникационное оборудование, решения для предприятий, мобильные устройства и новейшие технологии.