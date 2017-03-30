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В Северной Каролине проголосуют об отмене закона о туалетах

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Скандальный «закон о туалетах», действующий в американском штате Северная Каролина, скорее всего будет отменен. Об этом сообщает ресурс Politico.

Законодательное собрание штата договорилось вынести вопрос на голосование в четверг, 30 марта. Источники среди членов собрания рассказали изданию, что практически не сомневаются в его успехе. Как сообщает Politico, если закон действительно будет отменен, это позволит штату избежать рестриктивных мер со стороны общественных организаций, особенно Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

27 марта сообщалось, что по подсчетам экспертов из-за закона в течение 12 лет казна штата может недосчитаться почти четырех миллиардов долларов. В частности, отказ NCAA проводить соревнования в Северной Каролине лишил бы штат сотен миллионов долларов. Кроме того, крупная компания PayPal отказалась открывать в штате новое отделение — оно добавило бы в бюджет штата около 2,66 миллиарда долларов.

Музыкант Ринго Старр также отменил концерт, который должен был помочь собрать средства на реконструкцию одного из местных концертных залов.

«Закон о туалетах» постановляет, что людям надлежит пользоваться общественным туалетом в соответствии с полом, указанным в их свидетельстве о рождении. Сторонники закона утверждают, что он защищает детей от насильников, которые под видом трансгендеров могут заходить в санузлы. По версии правозащитников, мера ущемляет представителей ЛГБТ-сообщества, в особенности трансгендеров.

Трансгендеры — люди, внутреннее ощущение пола которых не совпадает с физическим. В отличие от транссексуалов, они не принимают мер по физическому изменению своего тела для соответствия представлениям о своей половой принадлежности.

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