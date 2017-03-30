Премьер Малайзии объявил об окончании кризиса в отношениях с КНДР

Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак объявил об окончании кризиса в отношениях с Пхеньяном. Соответствующую запись он разместил в своем микроблоге.

«Спецборт с девятью гражданами Малайзии покинул воздушное пространство Северной Кореи. Дипломатический кризис [в наших отношениях] закончился», — написал он в Twitter.

— Mohd Najib Tun Razak (@NajibRazak) 30 марта 2017, 12:20

Несколькими минутами раньше на сайте Разака появилось сообщение о том, что Пхеньян позволил гражданам Малайзии, которым до того был запрещен выезд из КНДР, покинуть страну. Премьер поблагодарил МИД Малайзии за большую роль, сыгранную в разрешении кризиса, и объявил, что в качестве ответного жеста разрешает северокорейцам беспрепятственно уехать из страны.

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Причиной кризиса в отношениях двух стран стало убийство 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура гражданина Северной Кореи с паспортом на имя Ким Чхоля. По данным малайзийской полиции, это был Ким Чен Нам, единокровный брат северокорейского лидера Ким Чем Ына. На коже мужчины были обнаружены следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного международной конвенцией о химическом оружии.

По подозрению в преступлении был арестован уроженец КНДР, малайзийская полиция окружила посольство КНДР. В ответ Пхеньян запретил покидать страну сотрудникам посольства Малайзии, в ответ на что Куала-Лумпур пошел на аналогичный шаг в отношении северокорейских дипломатов.