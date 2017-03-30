Английский футболист спас трех человек на отдыхе в Барбадосе

Нападающий английского «Сандерленда» Данкан Уотмор спас трех человек на отдыхе в Барбадосе. Об этом в четверг, 30 марта, сообщает Daily Mail.

23-летний футболист, восстанавливающийся после травмы колена, отправился в отпуск с девушкой. Они катались на катере и столкнулись с катамараном, трое пассажиров которого оказались в воде. Игрок помог пострадавшим подняться на борт и оказал женщине, получившей порез, первую помощь. Сам Уитмор и его девушка не пострадали.

«Было страшно, это действительно был вопрос жизни и смерти. Мне повезло, что я не возвращаюсь домой в гробу. Данкан помог всем нам подняться на борт, это очень мило с его стороны», — рассказал один из пассажиров катамарана.

Уотмор выступает за «Сандерленд» с 2013 года. За это время он провел в составе команды 37 матчей и забил 3 мяча. Кроме того в его активе 12 матчей за молодежную сборную Англии. В них он отметился 3 голами.