В Брянской области задержали серийных похитителей крышек канализационных люков

Полицейские в Брянской области задержали подозреваемых в краже 27 чугунных крышек от люков водопроводных и канализационных колодцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Двое жителей Дятьково, студенты местного индустриального техникума, одному из которых 18 лет, другому 22 года, были остановлены полицейскими на трассе.

«Внимание сотрудников привлекло странное поведение водителя автомобиля ВАЗ-2107, который ехал навстречу полицейскому экипажу, но внезапно притормозил, повернул назад и съехал на проселочную дорогу. Полицейские нагнали подозрительный автомобиль», — говорится в сообщении.

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В открытом в присутствии понятых багажнике оказалось шесть крышек от люков водопроводных и канализационных колодцев. Задержанные признались, что сняли их в расположенном неподалеку населенном пункте.

«Кроме того, они показали место, куда свозили похищенное. В лесном "схроне" полицейские обнаружили еще 21 чугунную крышку», — отмечают в пресс-службе. Там добавили, что злоумышленники планировали разбить добычу и сдать осколки в металлолом.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»), по которой подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

14 апреля 2015 года стало известно, что житель Белгородской области украл канализационные люки, чтобы отметить проводы в армию. 18-летний юноша планировал сдать их в пункт цветного металла и получить деньги на праздничное застолье.