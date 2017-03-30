Порошенко пожаловался Орбану на призывающих к автономии венгерских чиновников

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном выразил беспокойство по поводу заявлений венгерских чиновников о создании территориальных автономий. Об этом в четверг, 30 марта, сообщает пресс-служба главы государства.

По ее информации, глава венгерского правительства, в свою очередь, высказался в поддержку территориальной целостности Украины и немедленного предоставления украинцам безвизового режима с Евросоюзом.

Встреча состоялась во время конгресса Европейской народной партии, проходящего на Мальте с 29 марта.

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22 марта сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии в Киеве, чтобы получить объяснения по поводу заявлений венгерского вице-премьера Жолта Шемьена. Днем ранее стало известно, что заместитель главы правительства посоветовал венграм во всех странах «двигаться в направлении достижения автономии».

Около 150 тысяч венгров живут на Украине преимущественно в Закарпатской области, на территории, непосредственно граничащей с Венгрией.