Организаторы «Оскара» продолжат работать с виновниками скандала на премии

Американская киноакадемия продолжит работать с аудиторской компанией PriceWaterhouseCoopers (PwC), сотрудники которой перепутали конверты при объявлении победителя в номинации «Лучший фильм» на «Оскаре-2017». Об этом пишет The New York Times.

PwC изменила регламент работы, увеличив команду, ответственную за передачу конвертов, с двух до трех человек. Сотрудникам также запретили пользоваться электронными устройствами во время церемонии. Помимо этого, компания пообещала усилить контроль за действиями команды.

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89-я кинопремия прошла в Лос-Анджелесе в ночь на 27 февраля. Сотрудник PwC Брайан Каллинан передал ведущим Уоррену Битти и Фэй Данауэй карточку с именем лидера в категории «Лучшая актриса». В ней была указана Эмма Стоун, снявшаяся в ленте «Ла-Ла Ленд». Битти назвал мюзикл победителем в номинации «Лучший фильм», тогда как большинство голосов членов академии было отдано картине «Лунный свет» Барри Дженкинса.

СМИ сообщили, что Каллинан по ошибке отдал карточку с именем победителя другой категории, потому что писал в Twitter «как сумасшедший, отправляя фотографии» на протяжении всей церемонии.