Украинские пограничники забрали у молдаванина 29 книг Льва Толстого

Украинские пограничники в Сумской области при проверке нашли в микроавтобусе с российскими номерами 29 томов «Полного собрания сочинений» Льва Толстого. Выпущены они были в 20-30-х годах прошлого века, сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

Старинные издания пытался вывезти в Россию молдаванин. Его машину остановили минувшей ночью в пункте пропуска Бачевск.

«Изъятые книги передали для проведения экспертизы для установления культурной или исторической ценности», — отметили в ведомстве.

25 марта в Закарпатской области пограничники задержали украинца в гидрокостюме, который пытался переправить контрабандные табачные изделия через реку Тиса на границе с Румынией. Чуть позднее задержали еще 13 человек с таким же снаряжением.

В сентябре 2016-го в Луганской области был задержан автомобиль, в котором в Россию пытались вывезти 26 мешков с говядиной.