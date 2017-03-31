Студентка разглядела в черном рэпере повадки героев эпохи Возрождения

В Instagram набирает популярность аккаунт под названием @youngthugaspaintings, в котором студентка из Нидерландов сравнивает снимки черного рэпера Янга Тага (Young Thug) с героями картин знаменитых художников. На это обратило внимание издание i-D.

Man and boy in Algiers by Anders Zorn (1887) A post shared by Young Thug as paintings (@youngthugaspaintings) on Feb 5, 2017 at 12:44pm PST

Студентка второго курса университета Утрехта Хаджар Бенджида (Hajar Benjida) изучает искусство. Она создала Instagram-аккаунт, посвященный кадрам из жизни Таги в стиле эпохи Возрождения, когда отправилась в музей для подготовки одного из школьных проектов. В поисках вдохновения Бенджид заметила, что некоторые картины напоминают ей любимого артиста.

На следующий день девушка представила свою идею сравнения снимков чернокожих исполнителей с героями картин, признанных шедеврами мирового искусства.

Lord Spencer Hamilton by Francis Wheatley (1778) A post shared by Young Thug as paintings (@youngthugaspaintings) on Nov 12, 2016 at 3:24pm PST

Бенджид признается, что нашла идеальное сочетание двух любимых вещей: хип-хопа и классического искусства.

На данный момент на проект студентки подписаны почти 27 тысяч человек.

В середине марта в сети приобрел популярность аккаунт турецкого пианиста Думана Сарпера, который публикует ролики с очарованным музыкой котом. На одном из видео, ставшим вирусным, питомец урчит под музыку и активно ластится к хозяину.