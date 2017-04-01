Наука и техника
 

На Марсе «нашли» открывающий портал в пространстве-времени суперколлайдер

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Ученые Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в поисках признаков жизни на Марсе неожиданно открыли древний ускоритель элементарных частиц. Вероятно, им управляли с Земли те же существа, что построили пирамиды Древнего Египта. Об этом 1 апреля в День смеха сообщается на сайте ЦЕРН.

Как отметили в организации, древний ускоритель скрывается под горой Олимп — самым высоким вулканическим образованием в Солнечной системе. Ученые полагают, что последний раз он функционировал два миллиона лет назад. На снимках, сделанных спутником MRO (Mars Reconnaissance Orbiter), заметны следы устройств, напоминающих сверхпроводящие ускоряющие резонаторы Большого адронного коллайдера (БАК).

Длина ускорительного кольца на Марсе в 75 раз превышает протяженность большого ускорительного кольца БАКа и равняется двум тысячам километров. Ученые не знают, какие частицы могли бы сталкиваться в подобной машине.

Вероятнее всего, марсианский коллайдер управлялся дистанционно с Земли, а для передачи данных использовались древнеегипетские пирамиды, выступавшие в роли гигантских антенн. К подобным выводам специалисты пришли, расшифровав значение ранее неизвестных ученым иероглифов.

Специалисты предполагают, что марсианский коллайдер способен создавать сильное магнитное поле и открывать портал в пространстве-времени. Вероятно, его использовала для межгалактических путешествий древняя высокоразвитая цивилизация. Эксперты не исключают, что земляне могут быть потомками этих инопланетян.

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