Путин раскрыл план на случай вечных санкций против России

Россия будет сохранять контрсанкции до тех пор, пока Запад не отменит свои ограничительные меры, заявил президент Владимир Путин. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 3 апреля.

«Если они (санкции — прим. «Ленты.ру») будут вечно продолжаться, мы будем вечно ограничивать доступ на наш рынок тех товаров, которые мы можем сами производить», — сказал он на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Глава государства отметил, что ограничения со стороны западных стран в итоге помогли развить отечественное сельское хозяйство.

Путин подчеркнул, что Москва всегда будет исходить из следующего принципа: «Будем делать все, что идет нам на пользу, и стараться не делать ничего, что нам мешает развиваться».

12 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что российские власти не будут инициировать вопрос об ослаблении санкций со стороны США.

В конце февраля председатель российского правительства Дмитрий Медведев призвал готовиться к тому, что в условиях санкций жить придется неопределенно долго. «Посмотрите, что делают наши друзья и за океаном, и в Европе. Они эти санкции увековечивают, они их кодифицируют», — отмечал он.