В Конгресс подан законопроект о санкциях против России за «агрессивные действия»

Представитель в Конгрессе США от штата Западная Вирджиния республиканец Александер Муни (Alexander Mooney) предложил ввести новые санкции против России. Проект соответствующего закона внесен в Конгресс, его текст опубликован на сайте американского законодательного органа.

Муни считает, что ограничительные меры должны быть введены за «кибервторжение и другую агрессивную активность». Конгрессмен, в частности, предложил применить ограничения в адрес тех, кого Вашингтон заподозрит в виртуальных атаках, а также против компаний, попавших под подозрение в ведении бизнеса с разведкой или российским ОПК.

Кроме того, Муни настаивает на создании в одном из подразделений американского Минфина специального отдела по России.

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25 марта США ввели санкции против восьми российских организаций из-за нарушения американского законодательства о нераспространении оружия массового поражения относительно Сирии, Ирана и КНДР.

В конце марта сенатский комитет по разведки Конгресса США начал расследование приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года в Соединенных Штатах. Глава комитета Ричард Барр сообщил, что вести разбирательство поручено семи профессиональным сотрудникам аппарата комитета, имеющим необходимые допуски к работе с секретной информацией. 30 марта прошли первый публичные слушания и был представлен первый устный отчет.