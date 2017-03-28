В Совфеде расстроились из-за сходства Трампа и Обамы

Президент США Дональд Трамп показал, что действует как его предшественник на посту главы государства Барак Обама. Такое мнение высказал первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Об этом говорится в заявлении сенатора, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 28 марта.

«Практически каждый день приносит все новые свидетельства торжества традиционной американской политики, и Дональд [Трамп] практически уже ничем, даже риторикой, не отличается от своего предшественника», — сказал он.

Очередным подтверждением этому Клинцевич считает призыв американского лидера расследовать связи с Россией Хиллари Клинтон, его соперницы на президентских выборах. «Трамп воспользовался старым, как мир, аргументом: "Сам дурак"», — отметил Клинцевич.

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Он также напомнил, что администрация нынешнего президента США не сняла введенных Обамой санкций с восьми российских оборонных компаний.

Ранее во вторник Трамп через Twitter обратился к комитету палаты представителей по разведке с предложением расследовать связи с Москвой бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, ее мужа Билла Клинтона, а также ряда членов Демократической партии.

На прошлой неделе директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми заявил, что спецслужбы США займутся расследованием информации о связи Трампа с Москвой и предполагаемым вмешательством России в американские выборы.

25 марта США ввели санкции против восьми российских организаций из-за нарушения американского законодательства о нераспространении оружия массового поражения относительно Сирии, Ирана и КНДР. Ограничительные меры, в частности, коснулись четырех компаний из состава госкорпорации «Ростех»: «Рособоронэкспорта», 150-го авиаремонтного завода корпорации «Вертолеты России», научно-производственного объединения «Базальт» и корпорации «Конструкторское бюро машиностроения».

