Песков рассказал об отсутствии намерения обсуждать c США снятие санкций

Россия не будет инициировать вопрос об ослаблении введенных в отношении нее американских санкций. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу CNN, передает в воскресенье, 12 марта, «Интерфакс».

«Россия никогда не станет поднимать этот вопрос. Это прерогатива США», — сказал он.

Как сообщает ТАСС, Песков напомнил, что ранее соответствующие заявления не раз делал президент России Владимир Путин. «Мы не будем первыми», — отметил пресс-секретарь главы государства.

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Представитель Кремля также заявил, что у Москвы «пока нет должного понимания перспектив наших двусторонних отношений», передает РИА Новости. «Безусловно, мы рассчитываем что наши контакты будут более частыми и глубокими», — сказал он, добавив, что «необходимо говорить друг с другом, для того, чтобы понимать».

Ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, ввели ограничительные меры в отношении России в 2014 году, связав их со вхождением Крыма в состав Российской Федерации, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на экспорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.