Захарова поведала о похищении дипломатом из США российского стенда в Вене

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала об американском дипломате, который вынес стенд российской делегации, подготовленный для выставки «Страны великого шелкового пути», проходившей в Вене. Об инциденте она сообщила в понедельник, 3 апреля, на своей странице в Facebook.

По словам Захаровой, тематический вечер состоялся в австрийской столице 29 марта. Российское посольство подготовило для участия в нем стенд о туристическом потенциале России, который, согласно договоренности, должен был быть убран на следующий день после мероприятия. Тем не менее утром 30 марта выяснилось, что растяжка пропала.

«После проведенного российскими дипломатами "оперативного расследования" выяснилось, что накануне вечером его вынесли двое мужчин в темных костюмах. Один из них был идентифицирован как американский дипломат, присутствовавший на приеме», — отметила представитель МИД.

Организаторы выставки связались с посольством США в Вене. Там информацию подтвердить или опровергнуть отказались, однако стенд все-таки был возвращен, хоть и «без важных деталей конструкции».

«С учетом интереса проявленного к туристическому потенциалу России американскими коллегами, а также отсутствием крепежных элементов, позволяющих использовать растяжку по назначению и далее, наше посольство направило стенд в подарок посольству США с соответствующими комментариями», — добавила Захарова, предположив, что в Госдепе завелась пятая колонна, которая «дабы не допустить улучшения двусторонних отношений, взялась за наш туристический потенциал».