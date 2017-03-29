Захарова разоблачила «фуксы-пуксы» немецкого политика по бойкоту ЧМ-2018

Заявление зампредседателя немецкой правящей партии ХДС/ХСС Михаэля Фукса о возможности бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года связано не с акциями протеста в Москве, а общими антироссийскими настроениями. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала на своей странице в Facebook в среду, 29 марта.

«Начинаем разоблачение фуксов-пуксов: предложение о бойкоте ЧМ по футболу в России родилось отнюдь не после "задержания в Москве участников несогласованного митинга". Это часть кампании, глобальной стратегии, разработанной западными аналитиками в контексте политики сдерживания России», — заявила дипломат.

Она не исключила, что «вся история с проведением несанкционированных митингов» является частью упомянутой стратегии.

Обвинения в нарушении прав человека в адрес Москвы беспочвенны, подчеркнула Захарова. Она также отметила, что Германия является «примером жесточайшего пресечения любых попыток дестабилизации обстановки в стране».

Ранее в среду российский вице-премьер Виталий Мутко, комментируя слова Фукса, призвал не обращать внимания на подобные выступления зарубежных политиков.

28 марта Михаэль Фукс допустил бойкот Германией ЧМ-2018, который пройдет в России. Он заявил, что «страна, в которой не соблюдаются элементарные гражданские права, в принципе не должна проводить какие-либо чемпионаты мира».

В воскресенье, 26 марта, в ряде российских городов прошли антикоррупционные митинги, большинство из них были несанкционированными. В столице, по официальной информации, в акции участвовали около семи-восьми тысяч человек. По данным главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимира Черникова, которые приводило РИА Новости, полиция задержала более 600 человек. В Евросоюзе и США осудили задержания.