Выпадение в осадок показали на видео

Видео: Beauty of Science / Vimeo

Vimeo-канал Beauty of Science опубликовал видео, в котором показано, как жидкие растворы кристаллизуются и образуют осадок. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Ролик, названный Precipitation3, представляет собой часть проекта Envisioning Chemistry — образовательного ресурса, целью которого является демонстрация красоты химических реакций. Авторы надеются привить школьникам и студентам интерес к естественно-научным знаниям. Для съемки видео специалисты использовали микроскопы с высоким разрешением, тепловизоры и высокоскоростные камеры.