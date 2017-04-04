Разыскиваемого за нападения на астраханских полицейских нашли в Казахстане

В Атырауской области Казахстана полицейские обнаружили одного из граждан России, которого МВД РФ объявило в розыск по подозрению в причастности к нападению на сотрудников астраханской Госавтоинспекции. Об этом говорится на сайте Комитета национальной безопасности РК.

В сообщении отмечается, что Альибек Гизатов родился в 1990 году в Казахстане, но в настоящее время является гражданином России. «Установлено, что Гизатов прибыл на территорию республики 31 марта т.г. для работы вахтовым методом на одном из предприятий. По предварительным данным, он участия в вооруженном нападении не принимал» — подчеркивается в сообщении КНБ.

В настоящее время решается вопрос о передаче Гизатова российской стороне для определения его причастности к совершенному преступлению.

Во вторник, 4 апреля, астраханское управления СКР объявило, что личности подозреваемых в нападении на инспекторов ДПС и их убийстве установлены. Среди прочих было названо имя и опубликована фотография Альибека Гизатова.