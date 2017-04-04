Премию памяти Астрид Линдгрен получил детский писатель Вольф Эрльбрух

Лауреатом премии памяти Астрид Линдгрен в 2017 году стал немецкий писатель, иллюстратор и автор книг для детей Вольф Эрльбрух. Об этом во вторник, 4 апреля, объявила председатель жюри премии Буель Вестин, передает РИА Новости.

На награду претендовали более 200 авторов, иллюстраторов и организаций из 60 государств, в том числе пять деятелей из России: писатели Нина Дашевская, Владислав Крапивин, Артур Гиваргизов и иллюстраторы Сергей Любаев и Александр Траугот.

Вольф Эрльбрух — автор таких книг, как «Маленький крот, который хотел знать, кто наделал ему на голову», «Медвежье чудо», «Леонард» и «Дрозд фрау Майер».

Премия памяти Астрид Линдгрен была учреждена в 2003-м и вручается ежегодно. Призовой фонд награды составляет 5 миллионов шведских крон (557 тысяч долларов).