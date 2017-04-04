Под Петербургом загорелся поезд с пропаном

Под Санкт-Петербургом загорелся локомотив поезда, перевозившего пропан. Как сообщается в понедельник, 3 апреля, на сайте управления МЧС РФ по Ленинградской области, сообщение о пожаре в деревне Большие Борницы Гатчинского района поступило в ведомство в 22:34 мск.

Фото с сайта управления МЧС РФ по Ленинградской области

Горел локомотив № 1817, огонь распространился на площади порядка 12 квадратных метров. Причина возгорания не сообщается.

В тушении пламени приняли участие шесть сотрудников 42 и 43 пожарных частей региона, также были задействованы две единицы техники.

В пресс-службе Северо-Западного регионального центра МЧС ТАСС объяснили, что локомотив отогнали, движение не перекрывалось.

В 23:30 мск пожар был потушен. О пострадавших не сообщается.

10 марта на северо-западе штата Айова, США, опрокинулись около 30 из 100 вагонов товарного поезда, перевозившего этиловый спирт, несколько из них загорелись. В составе находились два машиниста, они спаслись. Никто не пострадал.

Пропан — органический углеводородный газ без запаха. Пожаро- и взрывоопасен. Малотоксичен, однако негативно влияет на центральную нервную систему.