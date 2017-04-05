Украинский волонтер призвал создать план раздела России на случай ее распада

Оказывающий помощь украинской армии волонтер Роман Доник призвал киевские власти составить план на случай распада России. Об этом в среду, 5 апреля, он написал на своей странице в Facebook.

«Нужно подойти серьезно к этому вопросу, чтобы нас не застали врасплох обстоятельства. Например, уже сейчас нам нужно определяться, какие области мы возьмем к себе, а для каких ограничимся генерал-губернаторством», — отметил Доник.

Он добавил, что при составлении плана нужно брать в расчет наличие в регионах полезных ископаемых, анализировать, «куда этнических украинцев сослали больше». «Начинать нужно уже сегодня. Время так быстротечно», — призвал он.

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В комментариях пользователи отмечают, что есть вероятность распада самой Украины. «Рядом с Одессой бываю. Любить Украину там можно только вопреки всему, везде тотальная нищета и коррупция, население настроено пророссийски. Плюс у нас есть еще Буковина — облизывается та же Румыния, и Закарпатье — там плохо себя ведет Венгрия», — подчеркнул один из читателей.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет РФ страной-агрессором. Москва отвергает обвинения во вмешательстве в вооруженное противостояние, ссылаясь на отсутствие доказательств и подчеркивая, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта.

Согласно статье 280 УК РФ, публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, наказываются штрафом, принудительными работами или лишением свободы на срок до четырех лет.