Европарламент одобрил резолюцию по условиям выхода Великобритании из ЕС

Депутаты Европарламента одобрили резолюцию, которая определяет условия для выхода Великобритании из ЕС. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает ТАСС.

В документе содержится ряд ключевых положений, фактически задающих тональность предстоящим переговорам по Brexit, которые должны начаться в ближайшие недели между Лондоном и Брюсселем.

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«Британия обязана соблюсти принятые ранее обязательства, в том числе финансовые, в рамках европейского бюджета», — говорится в документе.

Голосование по резолюции прошло в рамках пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Брюссель требует от Лондона выплаты 50 миллиардов фунтов стерлингов в рамках взятых Великобританией на себя долгосрочных финансовых обязательств. Соединенное Королевство готово заплатить не более трех миллиардов.

Процедура Brexit была официально запущена 29 марта. Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. Более половины жителей страны проголосовали за выход из Евросоюза.