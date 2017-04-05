Бывший СССР
 

Мария Гайдар стала советником Порошенко

Перейти в «Мою Ленту»
Мария Гайдар
Мария Гайдар

Президент Украины Петр Порошенко назначил своим советником бывшего заместителя губернатора Одесской области Марию Гайдар. Об этом говорится в указе главы государства.

«Назначить Гайдар Марию Егоровну советником президента Украины (вне штата)», — подчеркивается в документе, датированном 28 марта.

В сентябре 2016-го Мария Гайдар подала прошение о выходе из российского гражданства. Ее обращение поступило в Главное управление по вопросам миграции МВД РФ.

С июля 2015-го по январь 2016 года Гайдар была советником председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, затем временно заняла должность замгубернатора региона по социальным вопросам. В мае 2016-го она уволилась, ответив таким образом на обвинения активистов «Самообороны Одессы» и местного «Автомайдана». Те заявили, что госслужащая посещает рестораны в рабочее время, помимо этого, предъявлялись претензии к ее двойному гражданству (украинский паспорт Гайдар получила в августе 2015 года; по закону Украины о госслужбе государственные чиновники не могут иметь какое-либо гражданство, кроме украинского).

Мария Гайдар — российский и украинский государственный и общественный деятель, дочь первого в России министра финансов Егора Гайдара. В 2009-2011-х годах занимала должность заместителя председателя правительства Кировской области в период губернаторства Никиты Белых. На выборах 2007 года баллотировалась в Госдуму от Союза правых сил.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Гайдар подала документы на выход из российского гражданства
Мария Гайдар начала процедуру отказа от российского гражданства
Порошенко сделал Марию Гайдар гражданкой Украины
Последние новости
Сирия обвинила Турцию в попытке создать новые террористические группировки
Глава НХЛ предложил МОК провести хоккейный турнир Олимпиады летом
Мария Гайдар стала советником Порошенко
На путях Курского вокзала в Москве нашли подозрительный предмет
Японские магазины начнут принимать биткоины к оплате
Полиция Австралии конфисковала тонну метамфетамина
ЦБ отозвал лицензию у Татагропромбанка
Другие материалы рубрики
Бывший СССР
 — 
00:09 Сегодня

Ош в спину

Что известно о родине петербургского смертника
20:51 4 апреля 2017

Спецслужбы Киргизии вызвали на допрос родителей смертника из Санкт-Петербурга

15:52 3 апреля 2017

В Киеве пообещали восстановить контроль над Крымом после возвращения Донбасса

00:33 Сегодня

Премьер Украины рассказал о судьбе транша МВФ

Бывший СССР
 — 
00:02 27 марта 2017

Нас не догонят!

Почему на Украине резко возросло число тюремных побегов
17:44 4 апреля 2017

Украинские железнодорожники заплатят по миллиону гривен за туалет

19:28 2 апреля 2017

Правящая партия Армении вышла в лидеры на парламентских выборах

19:27 4 апреля 2017

Парламент Приднестровья попросил Россию признать документы республики

Бывший СССР
 — 
00:05 4 апреля 2017

Полное обезвоживание

Почему из-за Украины Кишинев может остаться без воды
16:38 4 апреля 2017

Депутат Рады объявил о выходе из президентской фракции из-за угроз

12:35 2 апреля 2017

Яценюк задекларировал полтора миллиона долларов и марку «Арсенiй»

17:17 4 апреля 2017

Киевские карманники обокрали супругу военного атташе Индии

Россия
«Зачем прессовать подростков?»
Социолог о том, почему дети заинтересовались политикой
Владимир Путин и Александр ЛукашенкоВременное единение
Путин и Лукашенко забыли разногласия на фоне теракта
На путях Курского вокзала в Москве нашли подозрительный предмет
Медведев выделил деньги на компенсации семьям погибших и пострадавшим от теракта
«Мы живем в ситуации перманентной угрозы»
Как теракты влияют на общество и его отношения с властью
Бывший глава Удмуртии отказался дать показания
В Госдуме подтвердили смерть сенатора Тюльпанова
Все материалы
Мир
Дерадикализатор сломался
Власти Франции признались в провале программы социализации джихадистов
«На этих выборах все идет не по привычному сценарию»
Арно Дюбьен о президентской гонке во Франции и шансах на победу Ле Пен
A person holds onto the fence marking the border between the United States and Mexico in Ciudad Juarez November 2, 2010. Mexicans from both sides are celebrating the Day of the Dead at the fence to pay homage to migrants who died trying to cross the border. REUTERS/Gael Gonzalez (MEXICO - Tags: RELIGION ANNIVERSARY POLITICS SOCIETY)Две родины, ни одного дома
Как живут депортированные из США мексиканцы
На фабрике пиротехники в Португалии произошел взрыв
Сирия обвинила Турцию в попытке создать новые террористические группировки
Путешествие в Аль-Бирмингем
Как пролетарская столица Британии превратилась в гнездо джихадистов
Masked members of the collective "500 Brothers" take part in a march supporting a general strike in Cayenne, French Guiana, Tuesday, March 28, 2017. France announced Tuesday that it will send two high-level ministers to French Guiana as more than 10,000 protesters marched through the streets of the French territory in South America during the second day of a general strike over crime and economic hardship. Заморский бунт
Сорвав запуск ракеты и устроив массовые протесты, Гвиана напомнила о себе Парижу
Все материалы
Бывший СССР
Ош в спину
Что известно о родине петербургского смертника
Мария Гайдар стала советником Порошенко
Полное обезвоживание
Почему из-за Украины Кишинев может остаться без воды
Спецслужбы Киргизии вызвали на допрос родителей смертника из Санкт-Петербурга
Премьер Украины рассказал о судьбе транша МВФ
Украинские железнодорожники заплатят по миллиону гривен за туалет
Парламент Приднестровья попросил Россию признать документы республики
Все материалы
Финансы
Петр ПорошенкоБез перевода
Как санкции Порошенко обернулись платежной блокадой для украинцев
Дмитрий Потапенко: «Денег в кармане все меньше и меньше»
Что случится с бюджетом потребителей после введения торговых ограничений
Страна восходящего бита
К чему приведет признание криптовалют в Японии
В Минске оценили экономический эффект от нефтегазовых соглашений с Москвой
ЦБ отозвал лицензию у Татагропромбанка
Киев понадеялся на помощь МВФ при выплате 13 миллиардов долларов внешнего долга
Евросоюз перечислил Украине второй транш помощи в размере 600 миллионов евро
Все материалы
Бизнес
Объехали кризис
Автоперевозки грузов растут на фоне выхода экономики из рецессии
Под знаком ГМО
Генно-модифицированные организмы в России занесут в реестр
Самбо в небесах
Как сотрудники «Победы» готовятся противостоять авиадебоширам
Hyundai поделился планами создания в России завода по производству двигателей
Россияне стали чаще выезжать за рубеж
Шувалов раскритиковал идею о запрете круглосуточных гипермаркетов
Венгрия одобрила площадку для строительства АЭС «Пакш-2» совместно с Россией
Все материалы
Силовые структуры
Спокойное время закончилось
Для борьбы с новым поколением террористов потребуются новые методы
Ирина Щербакова (справа)Утопительная работа
Кого суд счел виновным в гибели детей на Сямозере
Ленинградское время
Почему теракт в Северной столице потряс страну
В доме возможного исполнителя теракта в Петербурге провели обыск
В Минобороны рассказали об ударе сирийских ВВС по арсеналам с химоружием
Источник сообщил о возможном случайном срабатывании бомбы в метро Петербурга
НАК опроверг слухи о готовящихся новых терактах в России
Все материалы
Наука и техника
Коммунальный рай
Как советская власть создавала нового человека
Московий из Центавра
Найден остров стабильности Вселенной
Не прокатило
Зачатый тремя родителями ребенок оказался в смертельной опасности
Найден простой способ обратить старение
Стала известна дата первого старта «Протона» после отзыва двигателей
Перечислены опасности раннего использования антибиотиков
Создано самовосстанавливающееся стекло для смартфонов
Все материалы
Спорт
Отрыв ромба
Победа «Спартака» на характере и другие яркие моменты 21-го тура РФПЛ
Сборная России уступила немкам в четвертьфинале ЧМ по хоккею
Глава НХЛ предложил МОК провести хоккейный турнир Олимпиады летом
Итальянского биатлониста приговорили к тюремному сроку за допинг
Чемпион России по рукопашному бою погиб при взрыве метро в Санкт-Петербурге
Бывший тренер сборной России предостерег Овечкина от поездки на Олимпиаду
Объявлена дата реванша между Ковалевым и Уордом
Все материалы
Культура
Ильдар Абдразаков«Ритуалы мафии потрясения у меня не вызвали»
«Сицилийская вечерня»: в каком соку нужно вариться, чтобы не нажить врагов
Владислав Кулаков: А Иисуса Христа печатали?
Литература цензурная и нецензурная
«Со Скарлетт Йоханссон мне очень повезло»
Режиссер «Призрака в доспехах» Руперт Сандерс о своей версии киберпанк-классики
Создатели мультсериала «Дарья» рассказали о судьбе персонажей спустя 20 лет
Директор департамента Минкульта уволился из-за ареста отца
Евгений Евтушенко Один за всех
Умер поэт Евгений Евтушенко
Украденная нацистами картина Кирхнера останется в немецком музее
Все материалы
Интернет и СМИ
«Вагон раскурочен, окна разбиты, нет света, кровь»
Взрыв в Петербурге глазами очевидцев
Возьмем ответственность, бесплатно
Когда «Исламское государство» признается в организации взрыва в Петербурге
Хэллоуинский костюм со «стеной Трампа» назвали новым нарядом Ку-клукс-клана
Новозеландская почта займется доставкой курицы KFC
Россиян напугали рассылкой о готовящихся по всей стране терактах
Отфотошопленный снимок Путина с макияжем признали экстремистским
Грузный грозный негр «выбил расизм» из отдыхающих на пляже
Все материалы
Ценности
Забили на все
Женщины с татуированными лицами шокировали Москву
Филипп Старк вдохновился тюремной мебелью
Dolce & Gabbana взялся за кухонные приборы
Миланская выставка интерьеров и мебели
56-й Salone del Mobile
MINI показал концепцию энергосберегающего жилого пространства
Итальянские дизайнеры воссоздали фургон «Бельмондо»
Крупнейший розовый бриллиант продали за 71 миллион долларов
Все материалы
Путешествия
Плацкарт в Таиланд
Путешествие из Москвы до Бангкока на поездах за 55 дней
Чурапча. КладбищеКронос, открывающий Истину
Окончание рассказа о путешествии по Колымской трассе
Турпоток из России в Анталью вырос на 816 процентов
Британец решил совершить кругосветное путешествие на велосипеде за 80 дней
Состав отправился
Все, что нужно знать о правилах возврата железнодорожных билетов
В Монако заявили о резком росте турпотока из России
Сбитый с толку новозеландским путеводителем турист пожаловался властям
Все материалы
Из жизни
Swimmers walk with their floats on a beach covered by algae, in Qingdao, Shandong province, China, July 24, 2015. Picture taken July 24, 2015. REUTERS/Stringer CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA«Большие глаза и светлая кожа — жизнь удалась»
История уроженки Подмосковья, переехавшей в Китай
«Хочется, чтобы это прекратилось»
12 историй о женском обрезании, рассказанных от первого лица
«Нет такого понятия — идеальное тело»
Пилот ВВС США стала фитнес-моделью, чтобы помочь другим быть красивыми
Пинк призвала женщин перестать взвешиваться
Веган с мегафоном устроил одиночный протест на входе в «Макдоналдс»
Китаянка носила рыбу в сумочке Louis Vuitton за тысячу долларов
Американка ударила напавшую акулу по рылу
Все материалы
Антирекордный клиренс
Вседорожники с клиренсом меньше, чем у иных седанов
«Мерседес» из 1990-х с технологиями XXI века
Забытые концепт-кары: Mercedes-Benz F100
Домик у моря
Дом, который всегда с тобой: Volkswagen California и норвежская зима
Самые небезопасные автомобили
Машины, получившие самые низкие оценки в истории Euro NCAP
Дилер оценил Bugatti Chiron в 3,6 миллиона евро из-за места в очереди
Самый большой кроссовер Volkswagen появится в России осенью
Китаец отбуксировал семь автомобилей своими гениталиями
Все материалы
Пятерочка класса люкс
Как живут москвичи, отказавшиеся мириться с убогостью хрущевок
Россияне назвали главные причины отказа от ипотеки
Талант расправил плечи
Лучшие архитектурные проекты 2017 года: от города в пустыне до термальных ванн
«Если у тебя нет любовника, квартире взяться неоткуда»
Исповедь россиянки, ставшей ипотечницей в 20 лет
Тариф «Хватит»
За услуги ЖКХ можно платить в разы меньше
В Москве выставили на продажу рекордное число новых квартир
Все материалы