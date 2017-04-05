Мария Гайдар стала советником Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко назначил своим советником бывшего заместителя губернатора Одесской области Марию Гайдар. Об этом говорится в указе главы государства.

«Назначить Гайдар Марию Егоровну советником президента Украины (вне штата)», — подчеркивается в документе, датированном 28 марта.

В сентябре 2016-го Мария Гайдар подала прошение о выходе из российского гражданства. Ее обращение поступило в Главное управление по вопросам миграции МВД РФ.

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С июля 2015-го по январь 2016 года Гайдар была советником председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, затем временно заняла должность замгубернатора региона по социальным вопросам. В мае 2016-го она уволилась, ответив таким образом на обвинения активистов «Самообороны Одессы» и местного «Автомайдана». Те заявили, что госслужащая посещает рестораны в рабочее время, помимо этого, предъявлялись претензии к ее двойному гражданству (украинский паспорт Гайдар получила в августе 2015 года; по закону Украины о госслужбе государственные чиновники не могут иметь какое-либо гражданство, кроме украинского).

Мария Гайдар — российский и украинский государственный и общественный деятель, дочь первого в России министра финансов Егора Гайдара. В 2009-2011-х годах занимала должность заместителя председателя правительства Кировской области в период губернаторства Никиты Белых. На выборах 2007 года баллотировалась в Госдуму от Союза правых сил.