Саакашвили объяснил назначение Марии Гайдар страхом Порошенко

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Марию Гайдар три месяца уговаривали стать советником президента Украины Петра Порошенко. Об этом в среду, 5 апреля, он написал на своей странице в Facebook.

По словам Саакашвили, переговоры сейчас ведутся и с другими членами его одесской команды. «Это означает одно из двух: или Порошенко кривил душой, когда говорил, что в Одессе я был неэффективен, а сам считает как раз наоборот, или он меня очень боится и считает, что я могу ему сильно навредить, и пытается оставить без команды», — отметил он.

Бывший губернатор добавил, что в настоящее время готовит людей для «украинского неолигархического правительства», которое вытащит Украину из трясины и превратит ее в великую европейскую державу.

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Ранее в среду стало известно, что Порошенко назначил бывшего заместителя губернатора Одесской области Марию Гайдар своим внештатным советником.

В сентябре 2016-го Гайдар подала в Главное управление по вопросам миграции МВД РФ прошение о выходе из российского гражданства. С июля 2015-го по январь 2016 года Гайдар была советником председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, затем временно заняла должность замгубернатора региона по социальным вопросам. В мае 2016-го она уволилась, отреагировав таким образом на претензии к ее двойному гражданству (украинский паспорт Гайдар получила в августе 2015 года; по закону Украины о госслужбе государственные чиновники не могут иметь какое-либо гражданство, кроме украинского).

Мария Гайдар — российский и украинский государственный и общественный деятель, дочь первого в России министра финансов Егора Гайдара. В 2009-2011-х годах занимала должность заместителя председателя правительства Кировской области в период губернаторства Никиты Белых. На выборах 2007 года баллотировалась в Госдуму от «Союза правых сил».

Саакашвили, занимавший пост главы Одесской области с мая 2015-го, объявил об уходе в отставку в ноябре 2016-го. Свое решение он объяснил тем, что сложно исправить ситуацию в одном регионе, когда во всей стране продолжают господствовать коррупционеры. В феврале 2017-го он зарегистрировал свою партию.