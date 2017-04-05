«Газпром» подписал первый среднесрочный контракт на закупки узбекского газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и вице-премьер правительства Узбекистана Гуломжон Ибрагимов в среду, 5 апреля, подписали контракт на покупку российской компанией четырех миллиардов кубометров узбекского газа ежегодно. Об этом сообщается в пресс-релизе «Газпрома», присланном в редакцию «Летны.ру».

Срок действия соглашения составляет пять лет, оно начнет действовать в 2018 году.

«Сегодня мы подписали с узбекскими партнерами ряд важных документов. Среди них — первый среднесрочный контракт на покупку «Газпромом» узбекского газа. Российско-узбекское сотрудничество в газовой сфере успешно развивается и охватывает новые сферы», — заявил Миллер.

Материалы по теме Прощай, эпоха Самые значимые события 2016 года в бывшем СССР

Кроме того, «Газпром» и «Узбекнефтегаз» заключили соглашение о совместном проведении геологоразведки и организации инжинирингово-инновационных работ. В соответствии с документом, компании изучат новые перспективные блоки на территории Узбекистана, а также проанализируют возможности сотрудничества в сфере инжиниринга.

В прошлом году в Узбекистане Россия закупила около 6,2 миллиарда кубических метров природного газа.

В 2002 году «Газпром» и «Узбекнефтегаз» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. С 2004 года российская компания участвует в восстановлении добычи газа на месторождении Шахпахты.

