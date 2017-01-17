Россия отказала Узбекистану в беспошлинных поставках нефти по трубе

Узбекистан просил Россию о поставках нефти по трубе и без пошлины, но в правительстве РФ не увидели возможности удовлетворить данную просьбу. Об этом во вторник, 17 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Минэнерго.

«В ноябре 2016 года правительство Узбекистана направило обращение в правительство России по вопросу организации поставок российской нефти по нефтепроводу без взимания экспортных таможенных пошлин, при этом конкретных объемов поставки нефти в обращении узбекской стороны не содержалось», — рассказал собеседник агентства.

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По его словам, Минэкономразвития заявило, что отмена пошлины на нефть при поставках в Узбекистан в силу обязательств приведет к необходимости ее отмены при экспорте в государства-члены ВТО.

«По имеющейся у Минэнерго России информации, прямые поставки российской нефти трубопроводным транспортом в Узбекистан по маршруту Омск — Павлодар — Шымкент — Зафарабад в настоящее время технически невозможны», — добавил представитель ведомства.

Он также сообщил, что российские компании не подавали заявок на поставки нефти в Узбекистан.

Ранее 17 января сообщалось, что Белоруссия оставила стоимость транспортировки нефтепродуктов по своей территории на уровне 2,36 доллара за тонну на 100 километров.

9 января ФАС России и Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии не смогли договориться о тарифах за транзит нефти по территории республики в 2017 году.

Тогда же стало известно, что Москва намерена сократить поставки нефти в Белоруссию с 4,5 до до 4 миллионов тонн в первом квартале после того, как сторонам не удалось найти решение газового спора.