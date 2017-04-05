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Индекс ММВБ переименуют

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Московская биржа переименует рублевый индекс ММВБ и изменит методологию его расчета, рассказал председатель правления торговой площадки Александр Афанасьев на профильном форуме. Об этом пишет «Вести.Экономика».

«Теперь он будет называться индекс Московской биржи, по-английски MOEX Index Russia. Его методика [расчета] будет изменена, на первый план выйдет ликвидность бумаг», — заявил Афанасьев. Как передает РИА Новости, он пояснил, что после объединения бирж ММВБ и РТС в 2011 году прошло достаточно времени, чтобы один из главных индексов был переименован.

По его словам, в модифицированной методологии биржа вместе с участниками рынка будет учитывать несколько факторов, в том числе критерии, по которым бумаги попадают в индекс. Перемены не будут кардинальными, поскольку аналитикам важна преемственность для использования в разных моделях, отметил Афанасьев.

«Я думаю, что мы к осени завершим обсуждение методологии и ее внедрение», — рассказал он.

«Сейчас, когда мы больше будем смотреть на критерии ликвидности, то, может быть, количество бумаг несколько изменится, но зато вырастет его реплицируемость (то есть он станет более показательным — прим. «Ленты.ру»). Мы хотим улучшить индекс по качеству», — заявил Афанасьев.

Название индекса РТС останется неизменным. Его состав будет повторять состав MOEX Index, однако рассчитываться он будет не в рублях, а в долларах, как и сейчас.

Фондовые индексы ММВБ и РТС рассчитываются по стоимости ценных бумаг 50 крупнейших российских компаний.

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