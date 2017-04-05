Освобожденный непальский носорог атаковал наездников на слонах

В Непале носорога выпустили на свободу, и он первым делом напал на идущих рядом наездников на слонах. Об этом сообщает The Independent.

Животное выпустили в национальном парке Читван. После атаки на слонов носорог принялся толкать фургон, в котором его привезли. Работники парка вынуждены были спасаться на крыше транспортного средства.

Помимо отпущенного на волю самца, сотрудники планируют также разместить в Читване еще четырех самок, чтобы в долгосрочной перспективе увеличить поголовье этих животных. Всего в Непале их насчитывается не более четырех тысяч носорогов: браконьеры убивают их ради рога, который используется в традиционной восточной медицине.

7 марта в зоопарке под Парижем неизвестные убили носорога, выстрелив ему три раза в голову. После совершения преступления они отпилили ему рог и скрылись. Схожий случай произошел в Индии в конце января. В национальном парке Казиранга охотники застрелили животное и тоже отпилили ему рог. Полиция быстро нашла преступников по снимкам, которые браконьеры выложили в интернет.