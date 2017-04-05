Полиция Уэльса заплатила 55,5 тысячи долларов за телефонные разговоры воров

Уэльскую полицию уличили в том, что она заплатила 44,5 тысячи фунтов стерлингов (более 55,5 тысячи долларов, или свыше 3 миллионов рублей) за телефонные разговоры подельников попавшего в тюрьму вора. Об этом сообщает издание Daily Post.

Полиция предоставила отпущенному под залог подозреваемому недорогой мобильный телефон, чтобы поддерживать с ним связь. По ошибке ему досталась SIM-карта, которая позволяет пользоваться услугами сотового оператора в кредит.

Когда его приговорили к тюремному заключению, он отдал телефон двум оставшимся на свободе подельникам. Они ухитрялись в сутки тратить на телефонные разговоры до 250 фунтов стерлингов (около 17,5 тысячи рублей). Полиции потребовалось шесть месяцев, чтобы заметить увеличение расходов.

Заместитель главного констебля потребовал разобраться, куда уходят деньги. В итоге следователи установили всех трех человек, которые пользовались телефоном. Как отмечается, подельников попавшего в тюрьму мужчины задержали и допросили, но не нашли в их действиях состава преступления. Это связано с тем, что при получении телефона от полиции заключенный не подписывал документов с правилами его использования.

Инцидент произошел в 2014 году, однако о нем стало известно лишь после публикации в Daily Post. Она была подготовлена на основе документов, которые издание запросило у полиции по закону о свободе информации.

В декабре прошлого года сообщалось, что городские власти Нью-Йорка селили бездомных в дорогих гостиничных номерах, стоящих более 600 долларов за ночь.