Источник сообщил о реакции российских военных на запуск ракеты из КНДР

Российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) зафиксировала запуск баллистической ракеты в КНДР и оценила его как не представляющий угрозу. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Его, в частности, отследила радиолокационная станция в Красноярском крае», — пояснил собеседник агентства.

Источник отметил, что пуск был квалифицирован как не представляющий угрозу для территории России.

В Красноярском крае, в районе Енисейска, с 2015 года введена в строй РЛС высокой заводской готовности (ВЗГ) «Воронеж-ДМ», ответственная за северо-восточный сектор.

Ранее 5 апреля агентство «Ёнхап» со ссылкой на источники в Министерстве обороны Южной Кореи сообщило о «неопознанном объекте», вылетевшем в сторону Японского моря из северокорейского портового города Синпо и пролетевшем около 60 километров. Впоследствии Тихоокеанское командование Вооруженных сил США (USPACOM) классифицировало объект как ракету средней дальности KN-15.